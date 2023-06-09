وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الأمين العام للناتو عدة اجتماعات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجانب أعضاء مجموعة مراقبي الناتو في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض.



ومن المقرر أن يلقي ستولتنبرج وبلينكن تصريحات مشتركة يوم الثلاثاء المقبل، ثاني أيام زيارة الأمين العام، والتي سيتم بثها مباشرة على موقع الناتو على الإنترنت.



وعلى الرغم من أن البيان لم يوضح أسباب الزيارة، إلا أنه من المتوقع أن يناقش ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكي أحدث التطورات على الساحة الدولية ومن أبرزها تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسبل دعم كييف، بجانب مسألة انضمام السويد إلى عضوية الناتو.