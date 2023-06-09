الأرصاد الجوية: تجاوزنا ذروة الطقس السيئ واستمرار سقوط الأمطار

محمد شعلان

أكدت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة عن أمس الخميس، وستنخفض سرعات الرياح في المناطق الجنوبية، ولكن مستمرة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجة العظمي للحرارة إلى 36 درجة مئوية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، تجاوزنا ذروة الأحوال الجوية، والسحب موجودة في بعض المناطق في السواحل الجنوبية الشرقية، والساحلية، والمناطق الغربية، وفرص الأمطار ستنخفض بشكل كبير عن الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن اليوم سيشهد الأمطار الرعدية على خليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق في سيناء، ولكن أمطار خفيفة ومتقطعة في عدد من مناطق الجمهورية.