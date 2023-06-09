اعترافات تاجرات الكيف بحدائق القبة :"نحمي المخدرات بالسلاح"

كتب محمود عبد الراضي

عصابة نسائية قررت العمل في مجال تجارة المخدرات بحدائق القبة إلا أنهن سقطن في قبضة الشرطة، حيث اعترفن بنقل المخدرات بسيارة وحيازتهن سلاح لحماية التجارة غير المشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، وبإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم ، وعثر رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار –وهاتفين محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 مليون جنيه" وبمواجهتهم اعترفوا امام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.