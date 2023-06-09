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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:05 م
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب حاجز عسكرى رنتيس غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"  اليوم الجمعة، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدى سمير محمد بيادسة (29 عاما) قرب حاجز رنتيس العسكرى غرب رام الله.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "النبى صالح" شمال محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية. 

وأضافت أنه جرى اعتقال رجل من بلدة "بيتا"، جنوب محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية. 

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة من منطقة "مسافر يطا" النائية، المهدد أهلها بالتهجير القسرى، فى محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. 


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