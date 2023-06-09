اتهام ترامب رسميا بقضية الوثائق السرية.. ودونالد: يوم مظلم فى تاريخ أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

أدانت العدل الأمريكية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب فى قضية تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ويواجه المرشح الجمهورى فى انتخابات 2024 سبع تهم من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية.

وفقا لشبكة ايه بي سي هذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق يقوم بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024 ويقول خبراء قانونيون إن لائحة الاتهام لن تحد من قدرة ترامب على الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وفي منشور على موقع Truth Social، قال ترامب إنه بريء وتم استدعاؤه للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي ، فلوريدا ، بعد ظهر يوم الثلاثاء ، حيث سيتم اعتقاله وسماع التهم الموجهة إليه في تعامله مع وثائق مارالاجو السرية ، وكتب "لم اعتقد ابدا انه من الممكن ان يحدث مثل هذا الامر لرئيس سابق للولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية. نحن دولة في حالة انحدار خطير وسريع ، لكن معًا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

وقال محامي ترامب ، جيم تروستي ، لشبكة CNN ، إن الرئيس السابق تلقى تفاصيل التهم في وثيقة استدعاء، وقال إنها تشمل التآمر ، والبيانات الكاذبة ، وعرقلة سير العدالة ، والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس.

وامتنعت وزارة العدل (DOJ) عن التعليق ولم يتم نشر لائحة الاتهام علنًا.

لائحة الاتهام هي وثيقة تحدد تفاصيل التهم الموجهة ضد شخص ما ، وتضمن إشعاره بارتكاب جرائم جنائية مزعومة، وستلتقي الخدمة السرية بموظفي السيد ترامب وضباط الأمن التابعين له للتخطيط لرحلته إلى محكمة ميامي.

في العام الماضي، تم تفتيش منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا التابع لترمب وصادرت 11000 وثيقة ، بما في ذلك حوالي 100 تم تصنيفها على أنها سرية ثم تم تصنيف بعض هذه على أنها سرية للغاية.

كانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.

من المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون - بمن فيهم الرئيس - بإزالة المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به.

أصبح ترامب أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة في ابريل الماضي ، بعد أن دفع بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية بشأن مدفوعات صامتة لنجمة إباحية ويواجه محاكمة في تلك القضية في نيويورك العام المقبل.