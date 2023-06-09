إنشاء ملاعب كرة قدم بـ3 مراكز شباب فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب حسن عبد الوهاب إنه يتم العمل على مشروع إنشاء ملاعب لكرة القدم فى مركزى شباب الجورة والظهير، ومركز شباب الخروبة بمدينة الشيخ زويد.

وأكد أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يولى اهتمامًا بصيانة الملاعب والحفاظ عليها والالتزام بالإرشادات الخاصة بالسلامة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتوفير الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية، وإزالة العقبات التى تحول دون تقديم خدمات المراكز الشبابية للنشء والشباب.

وسبق وانتهت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء من تنفيذ برنامج "الرواق الأزهرى" الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وتم ختام اللقاءات فى مركزى شباب مدينة العريش والكوثر بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، والهدف من هذا البرنامج هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعى للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع.

وتم تنفيذ البرنامج من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بالمحافظة، ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الوعي للنشء والشباب، والاهتمام برفع الوعي الديني للشباب من مختلف الأعمار السنية.

وفي سياق متصل تقوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب في وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ دورات تدريبية حرفية تحت شعار "علمنى حرفة"، وذلك في إطار تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وتضم الدورة نحو 25 - 30 متدربًا وتهدف إلى تعليم فن الخرز والتطريز البدوى بالأشكال المختلفة وإنتاج مشغولات ذات دقة واحترافية عالية، وتشجيع الشباب على التدريب المهنى والحرفى وإعدادهم لمواجهة سوق العمل، وتساهم هذه الدورة فى تحقيق الهدف الأسمى للوزارة، وهو خدمة الشباب والنشء.