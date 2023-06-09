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إقامة عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون فى المنوفية غدا

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:16 م
إقامة عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون فى المنوفية غدا الطبلاوى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت أسرة الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي إقامة عزاء لأرملة الشيخ من محمد محمود الطبلاوي نقيب القراءة الأسبق غدا بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.
 
وأعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة أرملة الشيخ محمد الطبلاوى، مؤكدة إقامة صلاة الجنازة على الجثمان بمسجده بالتعاون بالهرم.
 
ومن جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوى: "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى- رحمة الله عليه - حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى: إن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ومن جانبها، نعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء السابق ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

وقال الشيخ حشاد:" تتقدم نقابة القراء بخالص العزاء لأسرة فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء السابق والشيخ محمد محمد الطبلاوى فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع الرحمات وأن يتقبلها فى الصالحين لتلحق بزوجها فى جنة الخلد."

 


محافظة المنوفية

مدينة أشمون

أرملة الشيخ محمد الطبلاوى

عزاء



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