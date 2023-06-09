إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم .
وأكدت الهيئة أنه يقوم مديرى الموانىء بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانىء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء أمس نظرا لسوء الأحوال الجويةـ وبلغت شدة الرياح 35 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 4 متر وحالة البحر مضطربة جدا .
وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
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