إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأكدت الهيئة أنه يقوم مديرى الموانىء بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.