وقالت وكالة علم الزلازل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة، إنها لاحظت 3 فيضانات سريعة الحركة من الرماد البركاني والصخور والغازات، والمعروف بـ " تيارات كثافة الحمم البركانية " على منحدرات جبل مايون أمس، ما دعا إلى ترتيب البركان في مستوى الإنذار الثالث والذي يعني "وجود ميول متزايدة تجاه ثوران بركاني خطر".

ودفع ثوران بركان مايون إلى إجلاء آلاف السكان حول منطقة الخطر الدائم بطول 6 كيلومترات والمناطق المجاورة، ومن المتوقع أن تعجل حالة الطوارئ من صرف مبالغ مالية، بغرض مساعدة السكان المتضررين.