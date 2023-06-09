إصابة شخص اثر إنقلاب سيارة بترعة فى القناطر الخيرية

شهد طريق خط 12 بالقناطر الخيرية فى بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة مجاورة لترعة الباسوسية أمام عزبة عبد المجيد عامر، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وتم نقل المصاب للمستشفىز.

وتمكن الأهالي بالتنسيق مع الحماية المدنية من انتشال السيارة من المياه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بترعة مجاورة لترعة الباسوسية دائرة مركز القناطر الخيرية، وأسفر الحادث عن إصابة قائدها ويدعى "ثروت ع".

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم انتشال المصاب ونقله للمستشفى، كما تم انتشال السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.