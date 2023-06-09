إصابة شاب فى انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سيارة على طريق أسيوط الغربى

أُصيب شاب بحروق من الدرجة الأولى فى الوجه والذراعين، إثر تعرضه لانفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل كان يستقلها على طريق "القاهرة - أسيوط الغربي"، في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الشاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم ، بتلقيهم استغاثة بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ووجود مصاب.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل المدينة الصناعية بمنطقة كوم أبو راضى، ما أسفر عن إصابة حسام عليان عبد المعبود، 15 سنة، بحروق من الدرجة الأولى فى الوجه والذراعين.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وإيداع الشاب بقسم الاستقبال تمهيدًا لنقله إلى قسم الحروق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له حسب إصاباته، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.