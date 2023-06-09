"أوقاف أسوان": افتتاح 125 مسجدا جديدا حتى اليوم

وأضاف الشيخ حنفى محمود، فى بيان صحفى، أن عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان وصل إلى 125 مسجدا، ضمن خطة الإحلال والتجديد وإنشاء المساجد الجديدة، موضحاً أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف، ومحافظ أسوان، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد افتتح الشيخ أحمد حسن حمدان، مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، و إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو نائبا عن محافظ أسوان، اليوم الجمعة، مسجد أبوبكر الصديق بقرية وادى عبادى التابع لإدارة إدفو، عقب الإنتهاء من أعمال إحلاله وتجديده.