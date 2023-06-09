اليوم السابع
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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى مطروح

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:52 م
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى مطروح جانب من اعتماد النتيجة
كتب -أحمد الزغبي

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ينشر اليوم السابع اسماء أوئل الشهادة الاعدادية في مطروح، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الجمعة ،بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،واسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم نتيجة  امتحانات  الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى  (2022-2023)  بالمحافظة بنسبة نجاح 75,8%

وحصل 10 طلاب على المراكز الأولى وهم:

الاول - روان السعيد فتحي السعيد مدكور - مجموع   280  درجة

الثاني -عمر أحمد السيد احمد  -مجموع 279.5


الثالث -بسنت عبد الحكم ابراهيم حمزة -مجموع 279


الرابع -حنين حامد عبد الخالق عبد الرحمن مجموع 279


الخامس-سلمي السيد عبد الله عبد المقصود- مجموع 278.5


السادس- ميرنا طارق محمود احمد -مجموع 278.5


السابع - روان تامر محمد ابو صالح -مجموع 278.5


الثامن - ندي محمود محمد عطا الله -مجموع 278.5


التاسع -سارة حسام عبد الرحمن علي -مجموع 278.5


العاشر-رنا محمود الشحات راغب -مجموع 278.5


وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل  وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية11113 طالب نجح منهم 7996 طالب وطالبه


اما بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 100% و 100% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية


وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال باوائل الطلاب لتهنئتهم واسرهم وسط فرحة وزغاريد من الاهل ،معربا عن تقديره لجهد اسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين, مقدما  خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق و مواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.
 

أسماء الأوائل
أسماء الأوائل


 


امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

الترم الثاني اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية

برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

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نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح



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