أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى مطروح

كتب -أحمد الزغبي

ينشر اليوم السابع اسماء أوئل الشهادة الاعدادية في مطروح، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة ،بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،واسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (2022-2023) بالمحافظة بنسبة نجاح 75,8%



وحصل 10 طلاب على المراكز الأولى وهم:



الاول - روان السعيد فتحي السعيد مدكور - مجموع 280 درجة



الثاني -عمر أحمد السيد احمد -مجموع 279.5





الثالث -بسنت عبد الحكم ابراهيم حمزة -مجموع 279





الرابع -حنين حامد عبد الخالق عبد الرحمن مجموع 279





الخامس-سلمي السيد عبد الله عبد المقصود- مجموع 278.5





السادس- ميرنا طارق محمود احمد -مجموع 278.5





السابع - روان تامر محمد ابو صالح -مجموع 278.5





الثامن - ندي محمود محمد عطا الله -مجموع 278.5





التاسع -سارة حسام عبد الرحمن علي -مجموع 278.5





العاشر-رنا محمود الشحات راغب -مجموع 278.5





وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية11113 طالب نجح منهم 7996 طالب وطالبه





اما بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 100% و 100% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية





وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال باوائل الطلاب لتهنئتهم واسرهم وسط فرحة وزغاريد من الاهل ،معربا عن تقديره لجهد اسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين, مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق و مواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.





أسماء الأوائل



