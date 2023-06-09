أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لتعثر مصر فى سداد مدفوعات القمح المستورد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من تقريراً صادراً عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يصل موزمبيق فى آخر محطات جولته الأفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة موزمبيق في آخر محطات جولته الافريقية، التي شملت أنجولا وزامبيا كما شارك في اعمال قمة كوميسا الـ22.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا الذي انعقد في زامبيا.

الإسكان: إعفاء 80% من غرامات تأخير كل الوحدات حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، أن التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وفاة أرملة الشيخ الطبلاوى.. والدفنة بمقابر العائلة بعد صلاة الجمعة

أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة أرملة الشيخ محمد الطبلاوى، مؤكدة أنه سيصلى على الجثمان بمسجده بالتعاون بالهرم والنقابة تنعى الأسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوى: "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى - رحمة الله عليه - حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى: إن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ومن جانبها، تنعى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية لوضع قوانين الانتخابات

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بجهود لجنة 6+6 المُشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالإنتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

هذا، وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

ترامب بعد اتهامه بقضية الوثائق السرية: أنا برىء ويحاولون تدمير سمعتى

أكد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أنه برئ بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية فى ميامى بفلوريدا فى إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض .

وقال ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".

واعتبر ترامب أن "هذا تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات.. أنا رجل بريء"، مشيرا إلى أنهم أي الإدارة الأمريكية الحالية يبذلون جهودا على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.