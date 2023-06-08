145.3 مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الخدمات غير المصرفية خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة غير المصرفية خلال الربع الأول من عام 2023، وبلغ 145.3 مليار جنيه.

وقسم إجمالي التمويل الممنوح من الخدمات غير المصرفية بين 43.5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و41 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و28.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و10.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و10.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و9.5 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و2.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

ووفقًا للتقرير الدوري لهيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 18.2 مليار جنيه خلال الربع الأول لعام 2023، و7.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة، و5.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الأول لعام 2023.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يناير- مارس) لعام 2023، بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 18.2 مليار جنيه، مقسمة بين قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2023.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 7.7 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2023، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.