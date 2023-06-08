اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

الخميس، 08 يونيو 2023 04:23 م
وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا تجميع البلازما
أ ش أ

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وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى"، الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة "جريفولز" بإسبانيا، والتي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت"؛ بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة "جريفولز" الإسبانية فى نوفمبر 2020.
 
ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

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اليوم السابع بلس



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