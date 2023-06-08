اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية فنلندا يعلن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 08 يونيو 2023 01:47 م
وزير خارجية فنلندا يعلن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية بيكا هافيستو
وكالات

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قال بيكا هافيستو وزير الخارجية الفنلندي الخميس، إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، آملاً أن يتولى المنصب خلفاً للرئيس الحالي سولي نينيستو الذي سيتنحى بعد توليه المنصب لولايتين.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، ستكون هذه المحاولة الثالثة لهافيستو العضو في حزب الخضر ليكون رئيس البلاد إذ حل في المركز الثاني في انتخابات عامي 2012 و2018.

 

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي "تحدث إلي في الآونة الأخيرة العديد من الفنلنديين من خلفيات مختلفة وطلبوا مني ترشيح نفسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يناير".

 


وزير خارجية فنلندا

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