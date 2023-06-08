وزير الزراعة يترأس الجلسة الختامية لاجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بأوغندا

كتبت أسماء نصار

أختتمت في أوغندا أعمال الدورة 29 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتى ترأسها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل .

وقال القصير إن جدول اعمال مجلس الادارة تضمن عرض تقرير النشاط والتقارير المالية واستراتيجية المرصد 2030.

تستهدف استراتيجية المرصد 2030 التي تهدف الي دعم البلدان في مجالات عمل مرصد الصحراء والساحل في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها مع التركيز على تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي .

‏وأضاف "القصير" أنه تم اعتماد البرنامج العلمي بثلاث محاور رئيسيه شاملة وهي برنامج المراقبة والمستقبل وبرنامج الاتصال والمعلومات وبرنامج بناء القدرات

كما أكد على ضرورة تنمية قدرات المرصد من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الممولة حتي يقوم بدور أكثر فاعلية في دعم الدول الأفريقية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والاهتمام بالمناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي وكذلك التوسع فى المشروعات ذات الصبغة الإقليمية لتوسيع دائرة الاستفادة مع زياده المعلومات المنشورة عن المرصد ودوره بين مجتمعات رجال الاعمال والمنظمات الدوليه لتوسيع نطاق المشاركات

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وأشار "القصير" إلى ضرورة نشر نتائج المشروعات في إطار تبادل المعارف للاستفادة من مخرجات المشاريع بين الدول الأعضاء في المرصد.

وفي نهاية كلمته "القصير" وجه الشكر لأعضاء المجلس وإدارته التنفيذية وأيضا لدولة أوغندا على استضافتها لهذه الدورة.

وقد تضمنت اهم توصيات الدورة 29 اعتماد السياسات والاجراءات الذي اعدها المرصد للنفاذ الي مزيد من التمويلات لخدمات القضايا الافريقي و اعتماد انعقاد الدورة رقم ثلاثون لمجلس إدارة المرصد بدولة موريتانيا، بينما اعتمد مقر انعقاد الدورة رقم واحد وثلاثون في تونس

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كما تقرر افتتاح المقر الجديد للمرصد في العاصمة التونسية في شهر سبتمبر عام 2023 خلال احتفالية كبيرة و التوسع في النشر والاعلام عن أنشطة المرصد والتوعية بدوره في خدمة القضايا الافريقيه و التوسع في التعاون مع المنظمات والصناديق المانحة لتوفير التمويلات الأزمة لدعم الدول الأفريقية خاصة في ظل المشكلات العالمية الحالية

ومثل مصر خلال فاعليات اجتماعات مجلس الادارة مرصد الصحراء والساحل بأوغندا الدكتور عبد الله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية للمرصد في مصر.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد ترأس الاجتماع الدورة الحالية للمرصد والتي عقدت بالعاصمة الأوغندية وذلك بصفته رئيسا لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية

2020-2025 .

يذكر ان مرصد الساحل والصحراء قد تأسس في عام 1992 ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد 26 دولة أفريقية و 7 دول أوروبية و 13 منظمة إقليمية و 4 منظمات أممية و 3 منظمات غير حكومية.