وقال حسين، في كلمة بالاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمحاربة الإرهاب فى الرياض، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصرعصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة، وأدت هذه الجهود إلى خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على إنهاء ملف النزوح الداخلى وتم بالفعل إغلاق (148) مخيمـا للنـازحين فيمـا تبقى مخيمـان فـي محـافظتي نينـوى والأنبـار و(26) مخيماً فى إقليم كردستان، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمخيم الهـول وتمنحـه الأولوية، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل حقيقى لهذه الأزمة".

واشار إلى أن الحكومة العراقية أعادت قرابة 1400 عائلـة، أي مـا يزيـد علـى خمسة آلاف شخص، إلى مركـز جدعـة للتأهيل النفسي والمجتمعي، وتمت إعادة ودمج 680 أسرة في مناطقها الاصلية بعد خضوعها إلى برامج إعادة التأهيل في المركز المذكور".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن ترحيب الحكومة العراقية بتمديـد الفتـرة الانتقاليـة لصندوق الاستقرار FFS للمـدة 2024-2026".