وزير الخارجية الأمريكى يلتقى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الدور المهم لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى والحاجة إلى الوحدة فى هذا الوقت الحرج.

والتقى بلينكن، اليوم /الخميس/، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى فى الرياض؛ لمناقشة التزام البلدين المشترك لحل النزاع اليمنى وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية التى تواجه البلاد.



وجاء فى بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ورد على الموقع الرسمى للخارجية، أن بلينكن رحب بدعم المجلس التشريعى المستمر لجهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة وللتدابير الرامية إلى تقديم الإغاثة الفورية لليمنيين، فى حين أعرب عن قلقه إزاء الإجراءات الحوثية التى تقطع عن اليمنيين الموارد التى هم بأمس الحاجة إليها، بما فى ذلك الجهود المبذولة لإعاقة تدفق البضائع داخل اليمن.



وشدد على أنه يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة للسلام والالتقاء للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا لإنهاء الحرب.



كما أكد أن عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة ستمنح اليمنيين الفرصة لمعالجة المسائل الحرجة التى تواجه البلاد، وحل النزاع بشكل دائم، ورسم مستقبل أكثر إشراقا لليمن.