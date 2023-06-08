وزيرة البيئة من قنا: 120 طنا يوميا وقود بديل مدخل للطاقة فى مصانع الأسمنت

كتبت منال العيسوى

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز ابو تشت ، فرشوط ، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه ايضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تسهيل عمليات الفصل بالمنخل الدوار وانتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 افدنة ويهدف الى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة التشغيلية لتداول المخلفات بالمحطة الوسيطة، وتحدثت إلى العاملين عن تشغيلها، موضحة أن الموارد البشرية هي أهم محاور الاستثمار البيئي القادرة على إنجاح العمل، وشددت على ضرورة استمرار بناء قدرات العاملين وتدريبهم ليكونوا قادرين على مواكبة مختلف التطورات وتشغيل المنظومة بفاعلية.

ومن جانبه، أثنى محافظ قنا علي جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة مما يساهم بشكل فعال في إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة

وأكد الداودي أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى ، كما تسعي المحافظة الي إنشاء 5 محطات وسيطة ب (دشنا - فرشوط - المحروسة بمركز قنا – قوص – شرق قنا ) ، كما تم تخصيص 174 فدان لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن / يوم ، بالإضافة الي مدفن صحي بمركز قوص ، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.