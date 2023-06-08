وزيرة البيئة تفتح معرضا لمنتجات إعادة التدوير احتفالا بيوم البيئة العالمى فى قنا.. صور

كتبت منال العيسوي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا ورش العمل التدريبية والمعرض المقام على هامشها لإعادة تدوير المخلفات والتى ينظمها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بحضور النائبة سحر صدقى والنائب محمد الجبلاوى أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة وطلاب المدارس والجامعات

واوضحت وزيرة البيئة ان ورش العمل تهدف الى تدريب العديد من فئات المجتمع من شباب وسيدات وممثلى جمعيات اهلية واطفال على تنمية مهاراتهم للإنتاج الحرفى المتميز من الصناعات اليدوية والمشغولات والإعمال المبنية على خامات صديقة للبيئة وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة الى متدربين اخرين مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل وزيادة دخلهم وذلك من خلال اعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية من بواقى الأقمشة (هالك المصانع ) كالسجاد والكليم اليدوى والمفارش واغطية السراير والحقائب اليدوية والعاب الأطفال وبعض الإكسسوارات الى جانب استخدام الورق المعاد تدويره فى صناعة الكروت والأغلفة الورقية وغيرها مما يساعد على حماية البيئة من التلوث ودعم الحرف التراثية التي تقوم على عمليات إعادة التدوير للمخلفات (كبقايا القماش، المعادن، بدائل البلاستيك، اكسسوار الورق، الجريد وغيرها وتشجيعا للصناعة الخضراء.

وخلال لقائها بممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة في قنا، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالتواجد في محافظة قنا ضمن إطار احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، من مدينة قنا المعلنة منذ سنوات مدينة صديقة للبيئة، نحتفل هذا العام بطريقة مختلفة من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، والذي يتضمن فعاليات مختلفة كل يوم في محافظة من محافظات مصر، بالعمل مع المجتمع المدني والشباب والمواطنين والقطاع الخاص، وزيارات لمصانع بها مشروعات بيئية وتنظيف شواطئ وزيارات للمجتمعات المحلية، والعمل مع المنظمات الدولية في اطلاق عدد من الاستراتيجيات والأنشطة الخاصة بالوزارة ومنها ربط نوعية الهواء بتغير المناخ، خاصة مع ما نراه مؤخرا من ظواهر مناخية حادة كالعواصف الترابية الأخيرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرصها خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي على زيارة أهالي الصعيد وتسليط الضوء على جهود تنفيذ منظومة إدارة المخلفات واحتياجات المواطنين، في إطار حرص وزارة البيئة على التواجد الدائم مع المواطن على الأرض لتكون أكثر قربا منه وتحسين نوعية المعيشة، مشددة على دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.

تم خلال اللقاء تقديم عرض لأهم انشطة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة والتى تم دعمها من قبل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال التدريب وبناء القدرات او بتقديم معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات من الوحدات السكنية.

ويتضمن المعرض المقام على هامش الورش التدريبية عرض لكافة المنتجات الحرفية سواء التى يتم تصنيعها من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة او من خلال التدريب المقام كما يتيح الفرصة لزيادة دخل المشاركين وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التسويق لتلك المنتجات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشغولات الجريد والدوم : ( اثاث – كراسي – تحف - نجف –ستائر- لافتات- اعمال ومشغولات فنية وغيرها).