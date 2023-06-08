اليوم السابع
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وزارة الصحة توجة رسالة مهمة للمسافرين الحج حول لقاح كورونا

الخميس، 08 يونيو 2023 03:37 م
وزارة الصحة توجة رسالة مهمة للمسافرين الحج حول لقاح كورونا ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر لأداء مناسك الحج
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلي المسافرين للحج تضمنت ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر لأداء مناسك الحج.
 
وتابعت: لا تنسى قبل ذهابك لأداء مناسك الحج، الحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية للوقاية من العدوى.
 
ونصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضى المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان فى كافة الاستشارات الطبية والوقائية. 
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج، تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
 
وأوضحت أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.
 
ولفتت الوزارة، إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.
 
ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر لأداء مناسك الحج
ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر لأداء مناسك الحج

 


الصحة

البعثة الطبية

كورونا

لقاح كورونا



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