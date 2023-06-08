هل ألواح البروتين جيدة لخسارة الوزن؟

كتب – حسام الشقويرى

تعتبر ألواح البروتين وجبة خفيفة صحية ومغذية غنية بالبروتين، تتكون في الغالب من مكونات مثل الشوفان الملفوف ، والفول السوداني ، ومسحوق البروتين غير المحلى ، والفواكه المجففة ، وما إلى ذلك. هذه الألواح هي في بعض الأحيان بدائل مناسبة للوجبات، ومن المعروف أنها تتحكم في الجوع، أو كوجبة خفيفة بعد التمرين تدعم فقدان الوزن أو بناء العضلات وفقا لما نشره موقع helpguide

ويمكن أن تكون ألواح البروتين محلية الصنع أداة مفيدة لفقدان الوزن، ومع ذلك ، يجب دمجها كجزء من نظام غذائي جيد ونمط حياة نشط. أيضًا ، يوصى باستشارة أخصائي رعاية صحية أو أخصائي تغذية للتأكد من أن ألواح البروتين المصنوعة منزليًا تتناسب مع خطتك الغذائية الشاملة ولتلقي إرشادات مخصصة بناءً على احتياجاتك الخاصة.

كيف تناسب ألواح البروتين مع هدف إنقاص الوزن الخاص بك؟

1 - يعزز الشبع

أثبتت الدراسات أن البروتين يساعد في عملية التحكم في الوزن، حيث إنه يشبع أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون. وذلك لأن البروتين يتطلب وقتًا أطول ليتم تكسيره على شكل جلوكوز أكثر من الكربوهيدرات المكررة أو الدهون. لذلك ، فإن تضمين ألواح البروتين في خطة إنقاص الوزن الخاص بك يمكن أن يكون مفيدًا لأنه يساعد على إبقائك ممتلئًا وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يمنع ذلك الإفراط في تناول الطعام ويساعدك على الالتزام بنقص السعرات الحرارية ، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

2 - . تقديم العناصر الغذائية الأخرى

يتم تقوية البروتين بشكل عام بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى ، مما يوفر دفعة مغذية لنظامك الغذائي. يمكن وصف استهلاك قضبان البروتين بأنه مفيد خاصة عندما تكون على نظام غذائي يحد من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها في يوم واحد. يمكن أن يوفر لك لوح البروتين بسهولة العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ويضمن لك صحتك أثناء فقدان الوزن.

3 - التحكم في الحصة

هذا عامل رئيسي في فقدان الوزن. إذا لم تكن معتادًا ، فإن اتباع خطة إنقاص الوزن وتناول الطعام في أجزاء خاضعة للرقابة يمكن أن يكون صراعًا. لذلك ، يمكن أن تكون ألواح البروتين خيارًا سريعًا ولذيذًا يمكن أن يساعدك على الالتزام بأهدافك الغذائية. يمكن أن ترضي أسنانك الحلوة مع توفير حجم جزء متحكم فيه ودعم رحلة إنقاص الوزن.

4 - يعزز الأيض

البروتين له تأثير حراري أعلى على الجسم مما يعني أنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم. وفقًا للدراسات ، فإن الأنظمة الغذائية البروتينية لها تأثير توليد الحرارة على الجسم مما يزيد من التمثيل الغذائي والشبع. يمكن أن يكون دمج ألواح البروتين في نظامك الغذائي طريقة رائعة لزيادة إنفاق السعرات الحرارية والمساعدة في إنقاص الوزن.

5 - الحفاظ على كتلة العضلات

هناك العديد من الأدلة التي تثبت أن فقدان الوزن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على كتلة العضلات. توفر نسبة جيدة من كتلة العضلات لجسمنا العديد من الفوائد الصحية ، مثل أنها تحمي الجهاز المناعي ، وتبحث عن الأداء السلس للجسم ، وتنفي أيضًا مخاطر الإصابة بحالات مرضية مثل هشاشة العظام. تعد ألواح البروتين مصدرًا رائعًا للحصول على البروتين ، وهو أمر ضروري للحفاظ على أنسجة العضلات أثناء فقدان الوزن. من خلال الحفاظ على كتلة العضلات ، يمكنك دعم عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز المظهر المتناغم.