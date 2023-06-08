هطول أمطار متوسطة على شرق الإسكندرية.. صور

شهدت الإسكندرية هطول أمطار متوسطة على شرق المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له البلاد من موجة تقلبات جوية ربيعية يصاحبها هطول أمطار رعدية أحيانا. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها مساء اليوم الخميس، أن شمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت هيئة الأرصاد : تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت. و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. كما يشهد غدا الجمعة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة.