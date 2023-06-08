هطول أمطار على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، هطول أمطار ما بين متوسطة، وخفيفة خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولمع البرق في سماء المحافظة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع حالة الطوارئ، ومتابعة حالة الطقس بمدن وقرى المحافظة من قبل غرف العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف العمليات بالمديريات المتعددة.

موجهاً رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة للتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.