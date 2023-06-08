اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس وزراء الصومال يشكر الرئيس السيسي على قيادته الحكيمة للكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 10:41 م
نائب رئيس وزراء الصومال يشكر الرئيس السيسي على قيادته الحكيمة للكوميسا جانب من مشاركة الرئيس السيسي فى تجمع الكوميسا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه صالح أحمد جامع، نائب رئيس وزراء الصومال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة والفعالة للكوميسا، مضيفًا أن الصومال تخوض عملية انتخابية مطولة أدت للتسليم السلمي للسلطة وانتخاب الرئيس الحالي الدكتور حسن شيخ محمود.
 
وأوضح خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسي، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان الصومالي اليوم صدق على عضوية الكوميسا، وبعض وقت قليل ستصبح الصومال عضوا كامل العضوية في الكوميسا.
 
ولفت إلى أنه على الرغم من تاريخ العنف والأخبار السيئة التي تأتي من الصومال إلا أنها تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء.
 
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأراضي والقرى والمحليات التي تم استعادتها بفضل عمل القوات المسلحة الصومالية، ولا نستطيع أن نغفل تضحية أشقائنا الأفارقة جيراننا المباشرين ومن عموم أفريقيا الذين ضحوا بالكثير لإحداث السلام في الصومال، وشكرا لكل من ساهموا بالسلام في دولتنا، مضيفا أن الصومال ستتمكن من مساعدة دول الكوميسا بما لديها من موارد متكاملة تساعد شرق أفريقيا في قضية التجارة الحرة.

الكوميسا

الرئيس السيسي

افريقيا

زامبيا

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 09:45 م

القادة الأفارقة خلال قمة الكوميسا.. رئيس كينيا: الرئيس السيسى ركز على تحقيق مصلحة القارة الأفريقية.. رئيس مالاوى: التكامل الاقتصادى أكبر تحدٍ لدول التجمع.. الاتحاد الأفريقي: ملتزمون بمساعدة "الكوميسا"

الخميس، 08 يونيو 2023 08:58 م

الرئيس السيسي يغادر مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 08:27 م

النائب تيسير مطر يشيد بفترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ودور الرئيس السيسى فى تعزيز العمل المشترك

الخميس، 08 يونيو 2023 08:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة