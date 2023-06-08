مقتل ضابطين وحارس لأحد البنوك المحلية فى هجوم مسلح شمال غرب باكستان

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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، مقتل ضابطين وحارس لأحد البنوك المحلية جراء هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية واستهدفت فيه قوات الأمن شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة المحلية شفيع الله خان قوله إن الهجوم وقع بالقرب من سوق للفاكهة في مدينة "مينجورا" الكائنة بمنطقة "سوات" في إقليم "خيبر بختونخوا".



من جانبها، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة ومازالت تبحث عن المهاجمين الثلاثة الذين فروا من مكان الحادث.



وقد أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية - المعروفة أيضا باسم تحريك طالبان باكستان - مسئوليتها عن الهجوم في بيان لوسائل الإعلام.



وقد جاء هجوم اليوم في أعقاب تبادل لإطلاق النار وقع يوم الأحد الماضي بين القوات الباكستانية ومسلحين في شمال وزيرستان وهي أيضا منطقة في إقليم "خيبر بختونخوا".



وعلى الرغم من أن الجيش الباكستاني يقول إنه طهر المنطقة من المسلحين، تستمر الهجمات وإطلاق النار من حين لآخر مما يثير مخاوف من أن حركة "طالبان" الباكستانية تعيد تجميع صفوفها في المنطقة.