اليوم السابع
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مصرع عامل سقطت عليه قطعة رخام داخل مصنع فى أطفيح

الخميس، 08 يونيو 2023 03:09 م
مصرع عامل سقطت عليه قطعة رخام داخل مصنع فى أطفيح جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه خلال عمله في مصنع بمنطقة أطفيح في الجيزة، حيث سقطت عليه قطعة رخام أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع عامل داخل مصنع في قرية بأطفيح. 
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل خلال أداء عمله، سقطت عليه قطعة رخام، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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