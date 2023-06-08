مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل عمره 12 عاما، مصرعه غرقا بمياه ترعة السعدية بنطاق مركز القرين بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "سعيد ص م" 12 سنة مقيم بالقرين جثة هامدة.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الطفل بالاستحمام بمياه ترعة السعدية نطاق القرين لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.