اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الخميس، 08 يونيو 2023 01:25 م
مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية غريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل عمره 12 عاما، مصرعه غرقا بمياه ترعة السعدية بنطاق مركز القرين بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "سعيد ص م" 12 سنة مقيم بالقرين جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الطفل بالاستحمام بمياه ترعة السعدية نطاق القرين لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

الشرقية

مصرع طفل

ترعة السعدية

مصرع طفل غرقا

مركز القرين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة