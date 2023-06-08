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مصرع شخص وإصابة 10 فى تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

الخميس، 08 يونيو 2023 07:20 م
مصرع شخص وإصابة 10 فى تصادم سيارتين بمنشأة القناطر أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين إثر حادث تصادم تريلا و سيارة ربع نقل على الطريق فى منشأة القناطر، وتم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.
 
أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 
 
 

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