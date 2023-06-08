مصرع شاب إثر سقوطه على رأسه من أعلى مسرح بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بعد سقوطه على رأسه من أعلى مسرح، بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول سعيد طارق رفعت عبده، 14 عامًا - بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى سقط أثناء لهوه أعلى مسرح بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، وسقط على رأسه وارتطم بالأرض وتوفى في الحال، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة. وبمعاينة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليها بثلاجة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.