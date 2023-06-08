مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: الهجوم المضاد ضد روسيا لم يبدأ حتى الآن

كتب أحمد عرفة

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إن الهجوم المضاد ضد روسيا لم يبدأ حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: "نطالب بتحقيق دولي في تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون"، موضحا أن روسيا هى التى فجرت سد نوفا كاخوفكا.

وفى وقت سابق، قامت فرق الطوارئ الأوكرانية بتدريبات تحاكى سيناريو كارثة نووية محتملة بمحطة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقى البلاد.

وقال محافظ منطقة زاباروجيا، يورى مالاشكو، اليوم /الخميس/ إن التدريبات تأتى وسط مخاوف من تسرب إشعاعى محتمل وبعد تعرض سد نوفايا كاخوفكا لدمار كبير أثار القلق من نقص مياه التبريد فى المنشأة النووية، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.