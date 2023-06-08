مسؤولة روسية تدعو لإدانة نظام كييف بعد انهيار سد "نوفا كاخوفكا"

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أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو الأربعاء عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تسبب في انهيار سد "نوفا كاخوفكا" جراء الضرر الذي حدث في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقعة جنوب أوكرانيا.



واتهمت ماتفيينكو ـ في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أوكرانيا بتفجير سد "نوفا كاخوفكا" بشكل متعمد، قائلة "إن الضربة الأوكرانية على سد محطة كاخوفسكاي الكهرومائية تعد جريمة حرب، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق".



ودعت المسؤولة الروسية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات لإدانة هذا الحادث التي وصفته بـ"الإرهابي"، محذرة في الوقت نفسه من عواقب هذا الحادث على الأجيال في المستقبل.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كلفت فيه ماتفيينكو أعضاء مجلس الاتحاد الروسي بإعداد بيان "يوضح الوضع الحقيقي" على الفور وإرساله إلى برلمانات جميع بلدان العالم، كما وصفت الحادث بأنه كارثة.



