محافظ كفر الشيخ يناقش توصيل الغاز لمركزى الحامول والرياض بحضور نواب البرلمان

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده، أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمركزي الحامول والرياض، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، علي أبو أحمد، وعبدالحميد الدمرداش، والدكتورة هدى الطنباري، ويونس عبدالرازق، ومحمد زكي، ومحمد فوزي الرفاعي، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، ونائب رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق، والمهندس حسن عرجاوي، مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد صبحي، استشاري الطرق بالمحافظة، والمهندس محمد السيد من شركة ترانس جاس.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بعرض الاطوال والمقاسات والطرق والفترات الزمنية للتنفيذ، موجها برد الشئ لأصله، عقب أعمال التنفيذ، كما وجه بتكاتف كافة الجهات لتوصيل الغاز للمركزين تسهيلا على المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ توصيل خط الغاز الطبيعي بطريق كفر الشيخ الرياض، وجاري أعمال الاختبارات، للتأكد من توصيل الغاز للطريق الذي تم الانتهاء منه، وستبدأ المرحلة الثانية من توصيل الغاز للأحياء والمنازل تباعاُ، مشيراً إلى أن توصيل الغاز الطبيعي لمركز الحامول، ضم المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.