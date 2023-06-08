اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 12:14 م
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محافظ كفر الشيخ: توريد 191 ألفا و825 طنا و 458 كجم قمح لـ 22 موقعا

الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 191 ألفا و825 طنا و 458 كجم قمح لـ 22 موقعا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى، اليوم  الخميس، 191 ألفا و825 طنا و 458 كجم  قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها،مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 

 

 

 


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