محافظ كفر الشيخ: تحرير 194 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وسفرت عن تحرير 194 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

قاد اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعاً.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، منهم 2 نقص وزن، ومحضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان أسعار، ومحضر شهادة صحية.

وتابع حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 18 محضر، منها 9 مواصفات، و 8 نقص وزن، ومحضر تسريب, وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية، بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، منهم 2 مواصفات، و 3 نقص وزن و4 صحة.

وإشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضراً متنوعاً، من بينها 4 محاضر نقص وزن ، و6 محاضر نظافه، و 2 محضر تجميع دقيق ،و 12 محضر صحة، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة التموينية على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 23 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم نظافة، و9 محاضر اشتراطات نظافة، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية ، و3 محاضر مواصفات.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 27 محضراً متنوعاً، منهم 12 محضر نقص وزن، و 2 نظافة، و6 محاضر مواصفات، و3 عدم الاعلان، و3 مخالفة تعليمات، ومحضر عدم وجود ميزان.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى، "القن والقصابي وسد خميس و ابوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو"وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 9 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مخالفات أخرى.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرا، عبارة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى عدد 14.5 جوال دقيق زنة ٥٠ كجم بإجمالى 725 كجم دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لقيام المدير المسئول بتجميع 2 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم دقيق بلدي مدعم، كما تضمنت المحاضر تحرير 12 محضرا لمخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخبزين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز بنطاق مركز ومدينة دسوق، وأسفرت الحملة عن تحرير عن إجمالى 19 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى موزعة كالاتى 3 نقص وزن ، 9 صحة ، 5 نظافة، ومحضر عدم اعلان، ومحضر مواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.