محافظ جنوب سيناء يلتقي بعثة حجاج بيت الله الحرام من أهالى المحافظة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية للحج من أهالي جنوب سيناء والمتوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وحرص المحافظ علي الاطمئنان على كافة الإجراءات التي تشرف عليها المحافظة مثل تأشيرات وجوازات السفر، وأصدر توجيهاته بتخصيص أتوبيس مكيف للحجاج ، لنقلهم من أماكن إقامتهم بالمحافظة حتى مطار القاهره الدولي مزود بكافه احتياجاتهم من طعام ومياه.

وقام محافظ جنوب سيناء بتوزيع ملابس الإحرام عليهم ونسخ من القرآن الكريم وأوصى المشرف على البعثة بضرورة التواصل المستمر مع المحافظه لتذليل أية معوقات سواء في مصر أو في الأراضي المقدسة.

كما تم تلقينهم كافه الإرشادات اللازمة سواء في وسائل النقل أو الإقامة او خلال تادية مناسك الحج.

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء، متمنيا لهم آداء مناسكهم في طمأنينة وسلام.

كما اطمئن خلال اللقاء على كافه ترتيبات العوده بسلام إلى أرض الوطن.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وزيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد.