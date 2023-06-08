محافظ الوادى الجديد يبحث تسجيل علامة تجارية للتمور كهوية بصرية للمنتج

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا بشأن تسجيل علامة تجارية لتمور المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذى لدعم الابتكار وريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى، والدكتور أحمد دياب منسق المشروع.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة الوادى الجديد فى إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية، والذى يسعى إلى خلق وتسجيل علامة جماعية كهُويّة لمنتجات الوادى الجديد من التمور التى تتوافر فيها الشروط التى سيتم الاتفاق عليها لاحقًا، كما يُسمح لأى مُنتِج أو مستثمر يستوفى هذه الشروط أن يضع العلامة التجارية على منتجاته. وذلك بهدف خلق هُويّة بصرية لتمور المحافظة، وتسجيلها كمؤشر جغرافى لحفظ حقوق ملكية المحافظة للأنواع المنتجة فيها.