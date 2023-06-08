وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، بالتعامل الفوري مع سوء الأحوال الجوية والتى نتج عنها هطول أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع التنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.