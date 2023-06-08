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محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 77.23%

الخميس، 08 يونيو 2023 10:38 ص
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 77.23% اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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اعتمد قبل قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بنسبة وصلت إلى77.23 %

من جانبه، أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الاعتماد للنتيجة جاء بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصلول إلى نتيجة بلا اى أخطاء. 

وأضاف الفولى، أن العاملين فى الكنترول كانوا يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه كان يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية .

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى .

 

 


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