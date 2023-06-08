محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الخميس، عدد من الشوارع التى سيتم رصفها ضمن خطة الرصف للعام المالي 2023/2024 إلى جانب تفقد تطوير المناطق غير المخططة بحي أول وثان المحلة، وذلك بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير 28 شارع بمنطقة منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة، ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة، موجهاً بتوحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم بأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، موجهين الشكر للمحافظ على استجابته لاستمرار عمل السوق أثناء عملية التطوير.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض مقترحة لبناء إحدى المشروعات عليها بمنطقة الوزارية إلى جانب تفقد مقترح لتطوير منطقة الرجبي بإجمالي 24 شارع، بالإضافة إلى تفقد شوارع الملاح ، الجلاء وعادل الرفاعي والمدرجين بخطة الرصف 2023/2024 والتي ستبدأ الشهر القادم.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بالمحلة والذي يتم على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 متر، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

على هامش الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل في نطاق حي أول وثان المحلة، إلى جانب تفقد أعمال التجميل وري الحدائق وزراعة الأشجار.