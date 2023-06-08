محافظ الدقهلية يسلم 225 حاجا تذاكر وتأشيرات الحج

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، احتفالية المحافظة التى أقيمت بالمشاركة مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الأوقاف بالدقهلية، لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات أبناء الدقهلية، الفائزين لبعثة الحج من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، حيث حرص مختار على مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلى الاوقاف والازهر ومشرفى بعث الحج بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلم مختار 225 حاجا من حجاج الجمعيات بالدقهلية و5 مشرفين على البعثة تذاكر وتأشيرات ومهام الحج، وقدم له التهنئة بفوزهم لحج بيت الله الحرام وتمنى لهم رحلة موفقه وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن.

وشدد مختار على وكيل وزارة التضامن بالمحافظة رئيس بعثة حجاج جمعيات الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج ابناء الدقهلية بالأراضى المقدسة.

كما وجه مختار أعضاء ومشرفى البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ابناء الدقهلية ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير احتياجاتهم وحل كافة المشكلات التى قد تواجههم اثناء أداء المناسك.

وخلال الاحتفالية كان قد ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها عن فضائل الحج وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، كما تحدث وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى كلمة له عن جهود مديرية التضامن الاجتماعى فى تنظيم بعثة حجاج الجمعيات هذا العام..والجدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت برنامجها بأن عزفت الموسيقى السلام الجمهورى، وبعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ إبراهيم الرفاعى من قراء أوقاف الدقهلية.