محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، صباح اليوم الخميس بعثة حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، قبل موعد سفرهم المقرر يوم السبت المقبل، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام و اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد للمحافظة و الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ونائب رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام.

أهدي بشارة للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحُجَّاج بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاءِ لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه، مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.

وأوضحت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم ، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج لعام 1444 هجري 2023 م، 42 حاجٍ تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.