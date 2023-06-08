محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

الإسكندرية جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2022 – 2023 بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر، كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.