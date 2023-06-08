محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 10 آلاف شجرة بمختلف الأحياء خلال أسبوعين

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا إلى أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، وأوضح الشريف؛ أنه خلال أسبوعين تم زراعة نحو 10 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم زراعته 133 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف الشريف؛ أنه تم زراعة 2007 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحى العجمى، فضلا عن زراعة 2004 أشجار مثمرة وغير مثمرة بحى المنتزه ثان، وزراعة 281 شجرة مثمرة بحى منتزه أول، بالإضافة إلى زراعة 98 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 65 شجرة مثمرة بحى العجمى.