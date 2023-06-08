محافظ أسيوط يشارك فى جنازة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بسوهاج.. صور

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس، في الجنازة العسكرية للشهيد البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، معاون مباحث مركز الفتح بأسيوط، بمسقط رأسه بمدينة طما بمحافظة سوهاج، والذى استشهد صباح اليوم خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

رافقه خلال الجنازة العسكرية اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج وأحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج ومساعدى وزير الداخلية للقطاعات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

كما قدم محافظ أسيوط خالص التعازى لأسرة الشهيد البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، داعياً المولى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

وأكد محافظ أسيوط، أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن وحفظ أمنها واستقرارها، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم بأرواحهم فداءا للوطن ودورهم فى توفير الأمن والأمان، داعيا الله أن يوفق رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.

وكان الرائد مصطفى عبدالرازق 31 عامًا معاون مباحث مركز شرطة الفتح قد استشهد صباح اليوم الخميس، أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح وخلال تنفيذ الحملة أصيب أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مطلوبين، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وتم تشييع جثمان الشهيد ودفنه بمسقط رأسه بمدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج.