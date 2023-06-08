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محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضاً

الخميس، 08 يونيو 2023 01:00 ص
محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضاً مشغولات يدوية
كتبت – مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة، اليوم الخميس، معرضا لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك بمشاركة 40 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

 

 


حرف يدوية

معرض للحرف اليدوية

مشروعات الشباب

محافظة الجيزة



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