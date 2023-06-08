وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية بأن المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية أشادا بعلاقات الصداقة والتضامن الفعال والثقة المتبادلة التي تربط المغرب و بوركينا فاسو.

وأضاف البيان أن التعاون العسكري بين الجيشين، القائم منذ سنة 1974، يرتكز - أساسا - على تاهيل العسكريين البوركينابيين بالمدارس ومراكز التأهيل التابعة للقوات المسلحة المغربية، والتداريب.