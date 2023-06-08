لندن تستضيف قمة عالمية حول أمن الذكاء الاصطناعى.. وسوناك: بريطانيا ليست صغيرة

كتبت نهال أبو السعود

تقول الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة ستستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعى (AI) هذا لتقييم أهم مخاطر التكنولوجيا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

كان هناك عدد كبير من التحذيرات حول التهديد المحتمل الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية، ويتدافع المنظمون في جميع أنحاء العالم لوضع قواعد جديدة لاحتواء هذا الخطر.

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يريد أن تقود المملكة المتحدة الجهود لضمان "تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية"، وقال: "يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات مذهلة لتغيير حياتنا نحو الأفضل ، لكننا بحاجة للتأكد من تطويره واستخدامه بطريقة آمنة ".

ووفقا لبي بي سي، لم يُعرف بعد من سيحضر القمة ، لكن الحكومة قالت إنها ستجمع بين الدول الرئيسية وشركات التكنولوجيا الرائدة والباحثين للاتفاق على تدابير السلامة لتقييم ورصد أهم المخاطر من الذكاء الاصطناعي.

في حديثه إلى المراسلين في واشنطن العاصمة ، حيث يناقش سوناك القضية مع الرئيس بايدن ، زعم رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة هي "المكان الطبيعي" لقيادة المحادثة حول الذكاء الاصطناعي.

واستشهد داونينج ستريت باجتماعات رئيس الوزراء الأخيرة مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة كدليل على ذلك. كما أشار إلى 50 ألف شخص يعملون في هذا القطاع ، والتي قال إن قيمتها 3.7 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة.

في حديثه يوم الأربعاء ، رفض سوناك فكرة أن المملكة المتحدة أصغر من أن يكون لها مثل هذا الدور المحوري في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي ، خاصةً الآن لم يعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي - وشدد على ما يراه على أنه بصيرته الشخصية على الموضوع.

قال سوناك: "أعتقد أن المملكة المتحدة في وضع جيد لقيادة وتشكيل الحوار حول هذا الأمر لأننا أقوياء للغاية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي وهو موضوع بدأت الحديث عنه ، على وجه الخصوص ، منذ عامين ، للتأكد من استعدادنا."

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة ، كان سوناك متفائلًا عندما سئل عما إذا كانت المملكة المتحدة تخاطر بأن يُنظر إليها على أنها مخدوعة في السعي لمثل هذا الدور المركزي.

قال رئيس الوزراء: "هذه الدولة متوسطة الحجم هي الدولة الوحيدة بخلاف الولايات المتحدة التي جمعت الشركات الثلاث الرائدة مع نماذج لغوية كبيرة ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على العديد من البلدان الأخرى بخلاف الولايات المتحدة في العالم الغربي التي تتمتع بخبرة وموهبة أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي نحن المكان الطبيعي لقيادة المحادثة ".